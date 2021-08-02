МВД Азербайджана расследует факты выдачи фальшивых COVID-паспортов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Управлении следствия и дознания Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел Азербайджана проводится расследование по фактам выдачи поддельных COVID-паспортов, передает в понедельник Trend со ссылкой на совместное сообщение Генпрокуратуры и МВД.

На основании поступившей информации и в результате проведенных проверок было установлено, что в некоторых медучреждениях Баку в обмен на денежные средства в электронную систему e-TƏBİB были внесены данные о ряде граждан, не прошедших вакцинацию, и им были выданы COVID-паспорта, говорится в сообщении.

В ходе проведенной операции было установлено, что сотрудница регистратуры поликлиники №11 Сабунчинского района столицы Назрин Мамедова, а также врачи этого медучреждения и Бакинской станции скорой помощи Гюльнара Мадатзаде и Вагиф Мирзоев, войдя в сговор, получили у граждан 150 манатов и выдали им фальшивые документы о прохождении вакцинации.

Установлено, что указанные лица аналогичным путем получили денежные средства у многих граждан, внеся ложную информацию о якобы прохождении ими вакцинации в базу данных системы e-TƏBİB.

Подобный случай был выявлен и в Кюрдаханинском оздоровительном центре Главного управления здравоохранения Баку. Установлено, что врач этого центра Аяз Керимов и медсестра Кямаля Алиева совершили аналогичные деяния.

По указанным фактам проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)