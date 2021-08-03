В ряде стран мира распространяются вирусы, поражающие сельхозпродукцию – АПБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в таких странах, как Германия, Бельгия, Нидерланды, Испания и Турция, широко распространяются вирусные заболевания, поражающие сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал зампредседателя Агентства продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана Баларагим Гулиев. По его словам, эти вирусы в основном поражают томаты, но они могут также нанести серьезный вред таким растениям, как баклажан, перец и табак.

«Хотя данные вирусы напрямую не оказывают негативного влияния на человеческий организм, ущербу подвержены около 40-80 процентов сельскохозяйственных культур. В результате этого существенно ухудшается товарный вид продукции. Экономический ущерб от этих вирусов огромен», – подчеркнул Гулиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)