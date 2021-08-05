В Азербайджане названо число взятых на учет в этом году религиозных общин

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии этого года в Азербайджане на государственный учет взяты 15 религиозных общин.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал завотделом Государственного комитета по работе с религиозными структурами Джахандар Алифзаде на заседании в формате видеоконференции Коллегии Госкомитета, посвященном итогам работы за первую половину этого года и предстоящим задачам.

По его словам, число взятых на учет в стране религиозных образований достигло 970.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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