В агентстве Азербайджана рассказали о состоянии своего сотрудника, пострадавшего при взрыве мины в Агдамском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Фарид Алиев не получил серьезных телесных повреждений в результате взрыва мины на освобожденной территории в Агдамском районе благодаря специальной защитной одежде и шлему.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство, в настоящее время он проходит медицинское обследование.

Агентство призывает граждан не посещать освобожденные от армянской оккупации территории без специального разрешения.

"Учитывая наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях, оставшихся со времен войны, призываем наших граждан не посещать эти земли без специального разрешения до тех пор, пока для этого не будут созданы безопасные условия", - сказали в агентстве.

Отметим, что шестого августа, около 09:00, сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана Фарид Алимуса оглу Алиев, 1990 года рождения, командированный в село Баш Гарвенд Агдамского района в связи с работами по поиску неразорвавшихся боеприпасов, подорвался на противопехотной мине.

В настоящее время его переводят из Бардинской центральной районной больницы в Центральную городскую больницу Гянджи.

Состояние Алиева оценивается как удовлетворительное.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)