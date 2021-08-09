В Азербайджане стала известна дата очередных экзаменов по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 11 августа проведет экзамены по приему на госслужбу.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ, экзамены будут организованы в Баку по группам ВА и ВВ административных должностей. Для участия в них по группе ВА регистрацию прошли 446 претендентов, по группе ВВ - 996, в целом 1442 человека.

Прошедшие регистрацию должны распечатать "Пропускной лист на экзамен" с сайта ГЭЦ.

Начало экзаменов - в 10:00, и допуск на них прекращается за 15 минут до этого времени.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @ElchinMehdiyev