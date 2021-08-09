В Азербайджане стала известна дата очередных экзаменов по приему на госслужбу
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 11 августа проведет экзамены по приему на госслужбу.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ, экзамены будут организованы в Баку по группам ВА и ВВ административных должностей. Для участия в них по группе ВА регистрацию прошли 446 претендентов, по группе ВВ - 996, в целом 1442 человека.
Прошедшие регистрацию должны распечатать "Пропускной лист на экзамен" с сайта ГЭЦ.
Начало экзаменов - в 10:00, и допуск на них прекращается за 15 минут до этого времени.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @ElchinMehdiyev
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Министр обороны Азербайджана проверил готовность команды страны к участию в конкурсе «Кубок моря» (ФОТО/ВИДЕО)
Участие российских компаний в логистических проектах в Азербайджане обеспечит выход на новые рынки - минпромторг РФ
Компания Ener-t International разрабатывает проект строительства солнечной электростанции для Грузии
В Турции с начала года значительно выросло число зарегистрированных азербайджанских компаний (Эксклюзив)
Проект МОМ по восстановлению кяризов поддержит усилия Азербайджана по достижению трех Целей устойчивого развития
Пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают операции по тушению лесных пожаров в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский Атаман победил американского Короля в США – они "сорвали крышу октагона" (ВИДЕО, ФОТО)