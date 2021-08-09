Проводите время с семьей , а не с кaшлeм (ФОТО)

Динамика заражения коронавирусом остается высокой. Большинство из нас испытывает постоянный стресс из-за возможных опасностей для здоровья. Однако постоянное беспокойство не приносит пользы человеческому организму: ни психологически, ни физически. Как побороть последствия тревоги и панических атак, вызванных коронавирусом?

У каждого есть определенный уровень беспокойства - обычно это помогает держать тело в тонусе. Однако перед лицом неуверенности иногда может усиливаться тревога, когда вы сталкиваетесь с чем-то новым и неизвестным. После этого тревога превращается в страх, страх в панику. В результате наши чувства и страхи выходят из-под контроля, а наше поведение контролируется иррациональностью и эмоциями. С увеличением возбуждения мы создаем эмоциональную перегрузку, эмоциональную деформацию, которая, в свою очередь, ослабляет иммунную систему. В результате наша сопротивляемость не только коронавирусу, но и другим инфекциям снижается.

Не проявляйте равнодушия: риск заражения остается высоким. Победить коронавирус можно, надев маску в помещении, соблюдая социальную дистанцию ​​и соблюдая правила гигиены. Постарайтесь справиться с паническими мыслями. Не ищите симптомов, которых нет. Во-первых, если вас беспокоит коронавирус, начните с основного симптома, который измеряется объективным прибором - измерьте температуру с термометром. Если у вас кашель, одышка и стеснение в груди, постарайтесь сначала расслабиться, не пугая себя, и обязательно обратитесь к врачу.

Кашель - это не болезнь, а защитная реакция организма, направленная на очищение дыхательных путей. Спазм бронхов обычно препятствует выходу из дыхательных путей вязкая мокроты. В таких случаях вам поможет Фиброн. Фиброн - разжижает мокроту, снимает спазмы в бронхах, и в то же время обеспечивает ее выведение. Фиброн обладает бронхолитическим, отхаркивающим, противокашлевым действием, способствует уменьшению отёка в бронхах и устранению воспаления в бронхолегочной системе. Уменьшает раздражение рецепторов кашля в бронхах и, тем самым избавляет от изнуряющего симптома - кашлевого рефлекса. Одним из преимуществ сиропа Фиброн является то, что его можно применять во всех возрастных группах (даже с рождения).

Поэтому всегда старайтесь поддерживать свое психическое здоровье. Помните, что здоровое тело - это здоровый дух. Проводите время с семьей. Закончите незаконченную работу. Не паникуйте из-за карантинных мер. Лучший способ справиться с тревогой - быть активным.

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