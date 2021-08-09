Закрытие спортзалов в связи с пандемией COVID-19 негативно сказалось на подготовке азербайджанских спортсменов - депутат

БАКУ /Trend/ - Разумеется, мы недовольны результатами выступления команды Азербайджана на Олимпиаде в Токио, потому что надеялись на большее. Однако следует отметить, что причиной, по которой наши спортсмены не были на Играх в желаемой форме, является пандемия коронавируса. Закрытие спортивных залов в связи с этим негативно сказалось на подготовке наших спортсменов.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Османов.

По его словам, именно из-за пандемии коронавируса спортсмены не смогли принять участие в международных соревнованиях, что имеет очень большое значение с точки зрения опыта и практики.

"Этот фактор, несомненно, повлиял на итоговые результаты. Но главное наше утешение в том, что величайшая победа была одержана в Карабахе. Благодаря победоносному Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и нашей доблестной армии Азербайджан добился в 2020 году самой необходимой победы.

Наши спортсмены должны сосредоточиться на этой победе и быть отныне более ответственными. Потому что победа к лицу родному Азербайджану и тем, кто его представляет!", - сказал Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @ElchinMehdiyev