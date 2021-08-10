В ближайшее время будет начата реконструкция мечети Аголу в Лагиче (ФОТО)

ЛАГИЧ /Trend/ - В ближайшее время в мечети Аголу в Лагиче будут начаты реконструкционные работы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал директор Лагичского историко-культурного заповедника Кямал Алиев.

По его словам, деятельность мечети приостановлена с августа 2020 года, поскольку она находится в аварийном состоянии.

«Фундамент этого культурного памятника разрушается протекающими под ним грунтовыми водами. Для реставрации мечети разработан проект, и скоро будут начаты восстановительные работы», – сказал Алиев.

Отметим, что мечеть построена в 1902 году. Во время восстановительных работ в 1986 году находящийся в центре минарет был перенесен в левую часть.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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