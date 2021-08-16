В Азербайджане с сегодняшнего дня соцуслугами могут воспользоваться только обладатели COVID-паспортов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 16 августа прием и рассмотрение обращений граждан министерством труда и социальной защиты населения, подведомственными ему структурами, а также центрами DOST осуществляется только при наличии документа о прохождении вакцинации или COVID- паспорта, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.
Обращения граждан в электронной форме (в частности, по назначению адресной соцпомощи) также будут рассматриваться в случае введения ими информации о наличии COVİD-паспорта.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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В Азербайджане с сегодняшнего дня соцуслугами могут воспользоваться только обладатели COVID-паспортов
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