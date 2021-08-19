В Азербайджане более 60% работников школ прошли вакцинацию от COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане из 220 тысяч работников общеобразовательных заведений 138 тысяч (немногим более 60 процентов) получили две дозы вакцины от коронавируса.
Об этом сказал глава пресс-службы министерства образования Джасарет Валехов, сообщает в четверг Trend.
По его словам, вакцинацию пока не прошли более 60 тысяч работников общеобразовательных заведений, из которых 16 500 обладают иммунитетом к коронавирусу, а свыше 42 тысяч не получили вакцину по той или иной причине.
"Надеемся, что в ближайшие 20-25 дней процент вакцинированных среди работников сферы образования повысится", - сказал Валехов.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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