В Азербайджане разработана программа по проверке COVID-паспортов - Ульви Мехтиев
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработана программа по проверке COVID-паспортов.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает в пятницу Trend.
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