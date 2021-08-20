В Азербайджане разработана программа по проверке COVID-паспортов - Ульви Мехтиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработана программа по проверке COVID-паспортов.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает в пятницу Trend.