Оперштаб при Кабмине Азербайджана о возможности открытия театров и кинотеатров

БАКУ /Trend/ - Решение о возобновлении работы театров и кинотеатров в Азербайджане может быть принято в дальнейшем с учетом эпидемиологической ситуации.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.