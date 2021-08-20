В Азербайджане в последние дни наблюдается резкий рост инфицирования коронавирусом – TƏBİB (версия 2)

(первая версия в 11:18)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в последние дни наблюдается резкий рост инфицирования коронавирусом.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказала заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, если первого августа коэффициент заражаемости коронавирусом составлял семь, то сегодня - 23.

«Сегодня в Азербайджане функционируют 18 пандемических больниц, 11 из которых находятся в Баку, семь - в регионах. В республике на сегодняшний день функционирует около 40 пандемических учреждений здравоохранения. Если на первое августа в больницах находилось 808 пациентов с коронавирусом, то сегодня - 2 458. Стремительный рост инфицирования говорит о том, что необходимо серьезно соблюдать правила. Нас не должно успокаивать то, что есть резервные медучреждения. Когда в одном регионе работают две - три пандемические больницы, другие больные не могут пользоваться их услугами. Поэтому выделять другие медучреждения под пациентов с коронавирусом неправильно. Не следует забывать, что медицинский персонал больше года работает в очень напряженном режиме», - сказала Гараева.

«По данным статистики, 96 процентов инфицированных коронавирусом не прошли вакцинацию. Это очень серьезная цифра. Также не были вакцинированы 97 процентов подключенных к аппарату ИВЛ и 99 процентов скончавшихся от коронавируса», - отметила она.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)