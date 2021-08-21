Азербайджанские военнослужащие участвуют в конкурсе «Армия культуры» в Москве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках «Армейских международных игр – 2021» в Москве проходит творческий конкурс «Армия культуры». Азербайджан на конкурсе представляет коллектив ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На конкурсе команда Азербайджана будет соревноваться в четырех этапах: «Вокальное мастерство», «Хореографическое мастерство», «Инструментальный жанр» и «Выставочная деятельность».

В рамках конкурса наши военнослужащие исполнят национальные военные марши, представят азербайджанские народные инструменты и национальные танцы.

Конкурс состоится с 22 августа по 5 сентября, и в нем примут участие более 500 музыкантов, вокалистов и танцоров из 20 стран.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)