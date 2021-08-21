Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 64 714 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 50 291, вторую – 14 423.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составляет 6 110 185.
При этом первую дозу вакцины получили 3 667 494, вторую – 2 442 691 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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