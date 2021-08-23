В Баку продлен срок выплаты срочных надбавок медработникам, оказывающим услуги инфицированным COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до 1 сентября продлен срок выплаты срочной надбавки к заработной плате медработников, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги зараженным больным инфекцией коронавируса в специальных амбулаторных медпунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения г. Баку.

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в понедельник Trend.

Ранее этот срок был до 1 августа.

Отметим, что этим медработникам срочная надбавка установлена в 3-х кратном размере месячного должностного (тарифного) оклада.

(Перевод: Кямаля Сеидова)