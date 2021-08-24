В Азербайджане объявлены результаты собеседования по приему на работу учителей
БАКУ /Trend/ - Собеседование в рамках конкурса по приему на работу учителей биологии, английского языка, русского языка, музыки успешно прошли 484 кандидата.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на минобразования Азербайджана.
Как отмечается, результаты собеседования, проведенного 23 августа, отправлены на личные страницы кандидатов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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