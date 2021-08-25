Экс-начальник Управделами МИД Азербайджана частично возместил нанесенный ущерб

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывших начальника Управления делами МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления МИД Салима Ализаде, сообщает в среду Trend.

На процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были заслушаны показания свидетелей. Затем выступил представитель МИД, который сказал, что обвиняемый Фархад Моллазаде возместил ущерб в размере 2 миллионов 300 тысяч манатов. Представитель МИД затребовал полного возмещения и остальной части ущерба – 228 432 манатов.

Судья Афган Гаджиев предложил, чтобы эта сумма была выплачена другим обвиняемым – Салимом Ализаде.

Процесс продолжится 31 августа.

Отметим, что указанные лица были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ). Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана. В отношении указанных лиц Сабаильским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако через некоторое время она была изменена на домашний арест.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)