Обнародована сумма средств в Фонде YAŞAT

БАКУ /Trend/ - Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд YAŞAT, сообщает в субботу Trend со ссылкой на фонд.

До сегодняшнего дня в фонде собрано 61 917 157,45 маната, из которых 17 184 503,95 маната поступили от физических лиц, 44 732 653,5 маната - от юридических.

Из общей суммы средств израсходовано 35 296 814,22 маната.

На сегодняшний день средства фонда составляют 26 620 343,23 маната.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)