Продолжается ремонт участка дороги Баку-Губа-граница РФ

Общество 30 августа 2021 17:53 (UTC+04:00)
Продолжается ремонт участка дороги Баку-Губа-граница РФ

БАКУ /Trend/ - Продолжается второй этап ремонтных работ на 14-километровом участке автомобильной дороги Баку-Губа-граница России (с 16-го по 30-й километр).

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в ходе работ удаляется пришедший в непригодное состояние верхний слой дорожного покрытия, разравниваются его деформированные участки. Затем на участок дороги укладывается новое асфальтобетонное покрытие.

На участке трассы, проходящем через поселок Джейранбатан, ведутся работы по укладке асфальта.

На участке протяженностью четыре километра работы уже завершены.

Также проводится замена железных дорожных отбойников на железобетонные.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @GuleliyevSamir

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