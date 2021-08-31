Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело на основании материала Минэкологии

БАКУ /Trend/ - Управление по производству внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджана провело проверку поступившей из Министерства экологии и природных ресурсов информации о проведении незаконных земляных работ на берегу реки Кура, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Было установлено, что лицо, занимающееся частной предпринимательской деятельностью, злоупотребив служебными полномочиями и нарушив правила охраны использования недр земли во время эксплуатации сооружений, в течение 2 лет незаконно добывало песок и щебень (общая сумма – 1 млн 275 тысяч манатов) на выделенной на 5 лет для производства песка и щебня территории в 5 га на месторождении «Мингячевир».

Кроме того, другим лицом также были нарушены правила охраны использования недр земли во время эксплуатации сооружений путем незаконной добычи песка и щебня на сумму 744 тысяч манатов в течение 3 лет вне участка, выделенного для производства песка и щебня.

По фактам возбуждено уголовное дело по ст. 255.2 и 308.2 УК Азербайджана, проведение следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры. В настоящее время ведется предварительное следствие.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)