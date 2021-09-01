Дает ли справка о противопоказаниях те же права, что и ковид-паспорт или сертификат иммунитета?

Общество 1 сентября 2021 10:56 (UTC+04:00)
Дает ли справка о противопоказаниях те же права, что и ковид-паспорт или сертификат иммунитета?

БАК /Trend/ - Как известно, в Азербайджане по решению комиссии люди с серьезными заболеваниями могут получить справку о противопоказании к вакцинации против коронавируса. Дает ли эта справка те же права, что и паспорт о прохождении вакцинации и сертификат иммунитета?

В Минздраве Азербайджана прокомментировали данный вопрос в ответ на запрос Trend.

Согласно отчету, справка о противопоказаниях к вакцине равнозначна паспорту о прохождении вакцинации и сертификату иммунитета. То есть там, где требуется ковид-паспорт, вместо него может быть предоставлена справка о противопоказании.

Пресс-секретарь МВД Эльшад Гаджиев также сообщил Trend, что справка о противопоказаниях находится на одном уровне с ковид-паспортом и сертификатом иммунитета. Он отметил, что на этот документ не распространяются никакие ограничения.

Однако несколько дней назад, выступая на вебинаре Министерства образования по вакцинации педагогов, глава Управления образования по городу Баку Махаббат Валиева заявила, что на педагогов, получивших справку о противопоказании, будут наложены определенные ограничения, но не уточнила, какие именно.

В ответ на запрос Trend в Минобразования сказали, что окончательного решения по этому поводу пока не принято. «Окончательное решение будет обнародовано», – отметили в ведомстве.

(Автор: Чингиз Сафарли. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@cingizsafarli

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