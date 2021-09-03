Обнародовано распределение вакансий в рамках трудоустройства учителей по регионам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародовано распределение вакансий в рамках конкурса по трудоустройству учителей по регионам Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, врио директора Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли отметил, что лидером является город Баку.

«По столице занято 804 вакантных места, по Лачину – 217, Губе – 179, Агдаму – 159, Джалилабаду – 148, Хачмазу – 136, Сумгайыту – 126, Лерику – 121, Абшерону – 104, Физули – 102», – добавил он.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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