Азербайджанский врач-педиатр назвала симптомы COVID-19 у детей

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский врач-педиатр Шукюфа Аликишибекова назвала симптомы коронавируса у детей, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, COVID-19 могут заразиться люди всех возрастных категорий, в том числе и дети.

«У детей коронавирусная болезнь протекает с разными симптомами. Причем у некоторых из них клинических симптомов может и не быть. У других COVID-19 протекает как острая инфекция верхних дыхательных путей. Также могут наблюдаться диарея, боль в животе, высокая температура, кашель, хрипы в груди и сыпь на теле. Все это симптомы коронавируса», - сказала Аликишибекова.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)