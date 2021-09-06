В Азербайджане начинается выбор вакансий на свободные места в вузах и ссузах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 10 сентября начинается выбор вакансий на свободные места в вузах и ссузах, сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре.

Было отмечено, что зачисленные в вузы не имеют права принимать участие в данном конкурсе.

С условиями конкурса по специальностям V группы, требующим особых способностей, можно ознакомиться по ссылке.

Полный текст объявления по приему обнародован в 7-м номере журнала «Абитуриент».

Специальности, по которым ведется прием в ссузы, указаны в 5‑м номере журнала «Абитуриент».

Суббакалавры могут выбрать специальности, соответствующие языку преподавания и специальности, по которой они получили образования в средне-специальных учебных заведениях. С этими специальностями суббакалавры могут ознакомиться в 6-м номере журнала «Абитуриент».

Абитуриенты (суббакалавры), не утвердившие свои заявки на сайте ГЭЦ, не будут допущены к конкурсу.

С дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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