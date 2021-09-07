Еще одна группа паралимпийцев Азербайджана вернулась на родину (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня еще одна группа спортсменов - паралимпийцев Азербайджана вернулась на родину, сообщает во вторник Trend .
Они достойно представили нашу страну на Летних Паралимпийских играх-2020 в Токио.
В аэропорту Баку паралимпийцев встречали болельщики и представители СМИ.
Спортсмены поделились с журналистами своими впечатлениями о Паралимпиаде и соревнованиях.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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