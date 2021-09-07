Пандемия COVID-19 создала основу для приобретения навыков в сфере дистанционного образования – Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Коронавирусная пандемия (COVID-19) создала основу для приобретения хороших навыков в сфере дистанционного образования.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала в среду на брифинге Министерства образования Азербайджана начальник отдела содержания, обучения и оценки общего образования ведомства Вафа Ягублу.

По её словам, учебный процесс в этом году начнется позже обычного.

«Начать учебный процесс чуть позже не составит сложностей. Главный вопрос в том, чтобы работники сферы образования были полностью готовы к традиционному обучению», – добавила начальник отдела.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni