Координатор АФФА по футзалу получил очередное назначение от УЕФА

БАКУ /Trend/ - Координатор АФФА по футзалу Заур Гаджи-Магеррамов получил очередное назначение от УЕФА.

Как сообщает Trend со ссылкой на АФФА, Заур Гаджи-Магеррамов будет представителем УЕФА в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Локомотивом" (Москва, Россия) и "Марселем" (Франция), который состоится 16 сентября на стадионе "Локомотив" в Москве.