Координатор АФФА по футзалу получил очередное назначение от УЕФА
БАКУ /Trend/ - Координатор АФФА по футзалу Заур Гаджи-Магеррамов получил очередное назначение от УЕФА.
Как сообщает Trend со ссылкой на АФФА, Заур Гаджи-Магеррамов будет представителем УЕФА в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Локомотивом" (Москва, Россия) и "Марселем" (Франция), который состоится 16 сентября на стадионе "Локомотив" в Москве.
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