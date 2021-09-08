Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов о своей дальнейшей международной деятельности

БАКУ /Trend/ - Новый министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов прокомментировал вопрос о том, продолжит ли он свою деятельность в качестве президента Европейского союза гимнастики (UEG), сообщает в среду Trend.

"Этот вопрос интересует многих. Со вчерашнего дня этот вопрос мне адресуют даже из международных федераций. Мы продолжаем", - сказал министр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)