В ряде объектов общепита в Азербайджане выявлены нарушения карантинного режима

БАКУ /Trend/ - В рамках проверок Агентства продовольственной безопасности Азербайджана с целью контроля выполнения методических указаний по профилактике коронавируса, утвержденных Кабинетом министров, выявлены нарушения на шести объектах общепита.

Как сообщили в четверг Trend в агентстве, в рамках 694 мониторингов были проверены 412 объектов общепита.

Грубые нарушения правил карантинного режима были выявлены на объектах в Хатаинском, Наримановском, Ясамальском и Сабунчинском районах Баку.

В связи с данными фактами приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках Азербайджана.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)