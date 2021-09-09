Все контактировавшие с экс-главой ИВ Агстафинского района в Гянджинском СИЗО помещены на карантин

БАКУ /Trend/ - Все те, кто контактировал в Гянджинском следственном изоляторе с бывшим главой Исполнительной власти (ИВ) Агстафинского района Низамеддином Гулиевым, который скончался из-за коронавируса, помещены на карантин.

Об этом сообщили в пятницу в министерстве юстиции Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Главное медицинское управление ведомства держит их состояние здоровья под особым контролем.

Напомним, что осужденный бывший глава ИВ Агстафинского района Низамеддин Гулиев заразился коронавирусом в Гянджинском следственном изоляторе. В связи с ухудшением здоровья седьмого сентября он был госпитализирован в Гянджинскую больницу модульного типа, где скончался на следующий день, несмотря на лечение.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)