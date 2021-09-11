В ДТП в Баку с начала года погибли десятки человек

БАКУ /Trend/ - В январе - августе 2021 года в результате дорожно-транспортных происшествий в Баку погибли 80 и ранения получили 107 человек, сказал в субботу Trend начальник отдела по безопасности движения и работе с общественными структурами Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что 56,4 процента ДТП связано с наездом на пешеходов.

Отметим, что в первом полугодии 2021 года в Азербайджане зарегистрировано 756 ДТП, в результате которых погибли 290 и травмы получили 698 человек. Количество ДТП сократилось на четыре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число погибших - на 35, получивших травмы - на три.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)