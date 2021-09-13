Эксперт предупредил о распространившихся в Азербайджане случаях кибератак

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане распространились случаи кибершантажа и кибератак методом Man in the middle и Spoofing Caller ID.

Об этом в понедельник сказал Trend эксперт в этой области Фарид Пардашунас.

По его словам, объектом этих кибератак становятся в основном пожилые люди.

«Один из видов киберпреступлений, вызвавший в последние дни ажиотаж в социальных сетях, – это кибершантаж. Это достаточно распространенный вид атак в области киберпреступности. Так, злоумышленники звонят через различные фейковые профили, в частности пожилым людям, политикам и людям с определенным статусом в социальной сети. Во время звонков используются женские профили, которые предлагают противоположной стороне совершить определенные действия интимного характера. Если замысел удается, то киберпреступник снимает видео жертвы, отправляет ему данную запись и, шантажируя его распространением записи, требует денежные средства», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что поскольку такие атаки обычно совершаются из-за границы с использованием измененного İP-адреса или посредством виртуальных сетей, предотвратить их или установить злоумышленника очень трудно.

«Главная мера предосторожности – не отвечать на видеозвонки от неизвестных лиц. Здесь речь не идет о какой-либо технической составляющей, людей просто обманывают и шантажируют с использованием методов цифровой инженерии. К сожалению, старшее поколение не полностью осведомлено о безопасном использовании интернета, поэтому в основном объектами атак становятся именно они», – добавил Фарид Пардашунас.

Эксперт рассказал, что методы Man in the middle и Spoofing Caller ID также подразумевают смену номера, от которого поступает звонок, на любой другой.

«Эта одна из больших проблем в области телекоммуникаций. Она наблюдается уже многие годы, и операторы мобильной связи не застрахованы от таких кибератак. Суть атаки заключается в том, что злоумышленник звонит вам с определенного номера, но на дисплее телефона высвечивается номер знакомого вам человека или даже банка, клиентом которого вы являетесь. Если этот номер сохранен в контактах, то высвечивается имя этого контакта, хотя звонит вам совершенно другой человек. В таком случае нужно постараться распознать человека по голосу – другого гарантированного метода нет. И здесь цель киберпреступника заключается в получении информации о вас. Если сообщить какую-либо информацию, то можно стать жертвой злоумышленника. Объектами таких кибератак тоже в основном становятся пожилые люди. К примеру, они думают, что это действительно звонят из банка. В итоге жертва передает информацию неизвестному человеку.

Надо помнить, что ни один государственный орган или банк не требует и не может требовать у своего клиента какой-либо конфиденциальной информации. Вас могут лишь пригласить в соответствующее отделение банка или органа. В основном злоумышленники стараются получить данные банковской карточки под предлогом "ваша карта заблокирована", "ваши средства могут быть украдены", "исходя из соображений безопасности". Хочу вновь подчеркнуть, что по телефону нельзя передавать противоположной стороне личную информацию», – подытожил Фарид Пардашунас.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@cingizsafarli