Эксперт предупредил о распространившихся в Азербайджане случаях кибератак

Общество 13 сентября 2021 17:56 (UTC+04:00)
Эксперт предупредил о распространившихся в Азербайджане случаях кибератак

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане распространились случаи кибершантажа и кибератак методом Man in the middle и Spoofing Caller ID.

Об этом в понедельник сказал Trend эксперт в этой области Фарид Пардашунас.

По его словам, объектом этих кибератак становятся в основном пожилые люди.

«Один из видов киберпреступлений, вызвавший в последние дни ажиотаж в социальных сетях, – это кибершантаж. Это достаточно распространенный вид атак в области киберпреступности. Так, злоумышленники звонят через различные фейковые профили, в частности пожилым людям, политикам и людям с определенным статусом в социальной сети. Во время звонков используются женские профили, которые предлагают противоположной стороне совершить определенные действия интимного характера. Если замысел удается, то киберпреступник снимает видео жертвы, отправляет ему данную запись и, шантажируя его распространением записи, требует денежные средства», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что поскольку такие атаки обычно совершаются из-за границы с использованием измененного İP-адреса или посредством виртуальных сетей, предотвратить их или установить злоумышленника очень трудно.

«Главная мера предосторожности – не отвечать на видеозвонки от неизвестных лиц. Здесь речь не идет о какой-либо технической составляющей, людей просто обманывают и шантажируют с использованием методов цифровой инженерии. К сожалению, старшее поколение не полностью осведомлено о безопасном использовании интернета, поэтому в основном объектами атак становятся именно они», – добавил Фарид Пардашунас.

Эксперт рассказал, что методы Man in the middle и Spoofing Caller ID также подразумевают смену номера, от которого поступает звонок, на любой другой.

«Эта одна из больших проблем в области телекоммуникаций. Она наблюдается уже многие годы, и операторы мобильной связи не застрахованы от таких кибератак. Суть атаки заключается в том, что злоумышленник звонит вам с определенного номера, но на дисплее телефона высвечивается номер знакомого вам человека или даже банка, клиентом которого вы являетесь. Если этот номер сохранен в контактах, то высвечивается имя этого контакта, хотя звонит вам совершенно другой человек. В таком случае нужно постараться распознать человека по голосу – другого гарантированного метода нет. И здесь цель киберпреступника заключается в получении информации о вас. Если сообщить какую-либо информацию, то можно стать жертвой злоумышленника. Объектами таких кибератак тоже в основном становятся пожилые люди. К примеру, они думают, что это действительно звонят из банка. В итоге жертва передает информацию неизвестному человеку.

Надо помнить, что ни один государственный орган или банк не требует и не может требовать у своего клиента какой-либо конфиденциальной информации. Вас могут лишь пригласить в соответствующее отделение банка или органа. В основном злоумышленники стараются получить данные банковской карточки под предлогом "ваша карта заблокирована", "ваши средства могут быть украдены", "исходя из соображений безопасности". Хочу вновь подчеркнуть, что по телефону нельзя передавать противоположной стороне личную информацию», – подытожил Фарид Пардашунас.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@cingizsafarli

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Военные летчики Азербайджана и Турции продолжают совместные лётно-тактические учения (ВИДЕО)
Военные летчики Азербайджана и Турции продолжают совместные лётно-тактические учения (ВИДЕО)
Милли Меджлис утвердит меморандум в связи с учениями спецназовцев Азербайджана и Турции
Милли Меджлис утвердит меморандум в связи с учениями спецназовцев Азербайджана и Турции
Министр национальной обороны Турции встретился с начальником Генштаба ВС Азербайджана (ФОТО)
Министр национальной обороны Турции встретился с начальником Генштаба ВС Азербайджана (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В этом году в Азербайджане инвалидность назначена около 35 тыс. лиц Общество 18:11
В Азербайджане почти на четверть сократились кредиты, выданные сектору промышленности и производства Финансы 18:08
Азербайджано-французский фильм представят на крупнейшем кинофестивале в России (ВИДЕО, ФОТО) Культура 18:04
Эксперт предупредил о распространившихся в Азербайджане случаях кибератак Общество 17:56
В здании Бакинского международного автовокзала организован пункт вакцинации от COVID-19 Общество 17:50
Nar поддержал проведение Молодежного Форума ADAMUN (ФОТО) ИКТ 17:49
Ожидается рост спроса на казахстанскую пшеницу - эксперт Бизнес 17:43
Минторговли Казахстана намерено открыть виртуальный павильон на AliBaba Казахстан 17:42
Узбекнефтегаз планирует реализовать малые газохимические проекты с немецкой ThyssenKrupp Энергетика 17:39
Турецкий порт Анталья перевалил около 3 млн тонн грузов Турция 17:34
Россия с 21 сентября возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией Россия 17:32
В Туркменистане объявлен тендер на реконструкцию отопительных котлов Тендеры 17:31
В ЕЦБ считают, что показатели инфляции в 2022 году заметно снизятся Европа 17:29
США предоставят $64 млн для гуманитарной работы в Афганистане США 17:27
В Иране обнародовали последние данные по ситуации с коронавирусом Общество 17:26
Грузия за год увеличила импорт текстиля на треть Бизнес 17:25
Президент Туркменистана примет участие в саммите ШОС Туркменистан 17:11
Военные летчики Азербайджана и Турции продолжают совместные лётно-тактические учения (ВИДЕО) Политика 17:09
Салим Муслимов сменил адвоката Общество 17:08
Увеличилась выручка от экспорта грузинского меда Бизнес 16:57
Девушка в джазе: турецкая певица Синем Исламоглу завораживает и манит в Баку (ВИДЕО/ФОТО) Культура 16:55
Бакинское транспортное агентство отчиталось о проделанной работе Общество 16:55
В I полугодии 2021 г. российский экспорт в Азербайджан превысил $1 млрд Экономика 16:52
ОПЕК обнародовала прогнозы по добыче жидких углеводородов в Азербайджане Энергетика 16:47
Мать не хочет, чтобы дочери досталась часть её наследства… Консультации специалистов 16:41
Состояние Сайяда Ализаде тяжелое, певец подключен к аппарату искусственного дыхания Социум 16:21
ООН выделит $20 млн на помощь Афганистану США 16:13
Азербайджанская инвесткомпания упростила подачу заявок на проекты для предпринимателей Экономика 16:12
Милли Меджлис утвердит меморандум в связи с учениями спецназовцев Азербайджана и Турции Политика 16:07
Иран построит контейнерный терминал на Каспии Экономика 16:03
Министр национальной обороны Турции встретился с начальником Генштаба ВС Азербайджана (ФОТО) Политика 16:02
Базовая ставка повышена в Казахстане до 9,5% Казахстан 16:00
В Азербайджане запустят онлайн-платформу для изучения передовой практики ведения бизнеса Экономика 15:57
Туркменское предприятие экспортирует подвесные потолки в Кыргызстан и Азербайджан Бизнес 15:45
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю Общество 15:40
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 15:37
В Азербайджане выявлено еще 1 157 случаев заражения коронавирусом, вылечились 3 065 человек Общество 15:35
OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15:31
Сборы по добровольному life-страхованию в Азербайджане выросли более чем на 20% Финансы 15:31
Шуша – символ Победы Общество 15:31
Джонсон встретится с Байденом в ходе поездки в Нью-Йорк для участия в ГА ООН Европа 15:27
Внешнеторговый оборот Грузии вырос более чем на 20% Бизнес 15:26
88-я страница Арифа Меликова... История и современность Культура 15:23
В двух районах Азербайджана будет пробурено 16 субартезианских скважин – Распоряжение Политика 15:22
Лидер Египта и премьер Израиля проводят встречу в Шарм-эш-Шейхе Израиль 15:21
ГТК Азербайджана распространил информацию в связи со взиманием таможенных пошлин с иранских грузовиков Экономика 15:17
Россия приветствует договоренности МАГАТЭ и Ирана о продолжении взаимодействия Ядерная программа 15:16
Состояние Ягуба Зуруфчу ухудшилось Общество 15:01
Яркое звучание, драйв и энергия – музыканты из Турции и Люксембурга исполняют джаз в Баку (ВИДЕО/ФОТО) Культура 14:51
С 20 сентября в графике пассажироперевозок бакинского метро будут изменения Общество 14:49
Названы данные по внутреннему туризму Грузии за II квартал 2021 г. Туризм 14:42
Турецкий порт Бандырма принял более 600 судов Турция 14:39
Туркменистан вдвое увеличил экспорт томатов в страны ЕАЭС Туркменистан 14:24
В Узбекистане обнародовали число экспортированных в Азербайджан ковров Бизнес 14:16
В первом полугодии 2021 года выросла доля атак шпионского ПО и вредоносных скриптов на компьютеры АСУ ТП ИКТ 14:16
Президент Болгарии 16 сентября распустит парламент и назначит техническое правительство Европа 14:08
Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с военным руководством Турции Политика 14:03
Глава МИД Азербайджана встретился с замминистра иностранных дел Турции (ФОТО) Политика 13:56
С Кулевского нефтяного терминала SOCAR отгружен первый танкер с битумом Энергетика 13:51
В Узбекистан доставлена крупная партия вакцины Pfizer/BioNTech Узбекистан 13:48
А.Керимов: «Для PASHA Bank очень важно вносить свой вклад в развитие общества, экономики и здоровой конкурентной среды» Экономика 13:41
Начальник Генштаба азербайджанской армии посетил мавзолей Ататюрка в Анкаре Политика 13:39
Продолжается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО) Общество 13:38
Азербайджан импортировал из Турции ковры на сумму около $5 млн Турция 13:37
МВД Азербайджана о случаях мошенничества на рынке жилья Общество 13:27
В Баку воссоздана атмосфера летних ретро-кинотеатров 20 века (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:27
Госкомстат обнародовал рост ВВП Азербайджана за год Финансы 13:24
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу посетит Азербайджан Политика 13:19
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла Общество 12:59
Популярность браузера Google Chrome в Азербайджане достигает 80% ИКТ 12:57
Азербайджан продемонстрировал миру реальность, которая год назад казалась мечтой - газета Azernews Политика 12:56
“Tez Kart”: AccessBank представляет новую карту для предпринимателей Экономика 12:49
Подал в отставку советник экс-главы TƏBİB Общество 12:40
В России зарегистрировали 719 смертей из-за коронавируса за сутки Россия 12:38
В Грузии выявлены 946 новых случаев заражения коронавирусом Грузия 12:30
AAOIFI поддержит совершенствование индустрии исламского банкинга в Казахстане Казахстан 12:23
Коронавирус в Израиле: Около 81 тыс. зараженных, примерно 700 в тяжелом состоянии Израиль 12:21
Национальная климатическая стратегия появится в России до 2030 года Россия 12:19
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания закупит запчасти Тендеры 12:18
В аэропорт Кабула прибыл первый после вывода ВС США международный коммерческий рейс США 12:15
Эксперт о ситуации с домами в Баку и на Абшероне, не имеющими купчей Экономика 12:15
В Азербайджане глава аппарата госкомитета скончался от коронавируса Общество 12:12
Тегеран возобновит переговоры по ядерной сделке в Вене в ближайшее время Ядерная программа 12:12
Назначен врио главы TƏBİB Общество 12:12
В Литве ввели жесткие ограничения для непривившихся от коронавируса Европа 12:07
Грузоперевозки водным транспортом в Туркменистане за год выросли более чем на 40% Транспорт 12:07
Цена газа в Европе почти достигла $730 за 1 тыс. куб. м Европа 11:44
В Бакинской высшей школе нефти прошла презентация пилотного проекта ИСЕСКО (ФОТО) Общество 11:41
Доходы сектора мобильной связи Азербайджана выросли с начала года ИКТ 11:37
Назван самый популярный поисковик у пользователей Азербайджана ИКТ 11:33
Названы самые популярные мобильные устройства на рынке Азербайджана ИКТ 11:33
В Азербайджане объем выданных банковских аккредитивов за год сократился в разы Финансы 11:30
В Грузии строятся новые ГЭС Энергетика 11:30
Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате Европы в Италии (ФОТО) Общество 11:28
Транспортировка нефти по БТД в Турцию снизилась на более чем 8% Энергетика 11:23
Азербайджанским предпринимателям упростили выход на зарубежные рынки Экономика 11:12
ЛУКОЙЛ Узбекистан объявил тендер на поставку катализаторов Тендеры 11:04
Число жертв лихорадки денге на севере Индии достигло 114 Другие страны 10:56
В Азербайджане выросла розничная торговля Экономика 10:53
Великобритания отказалась от закупки создаваемой Valneva вакцины от коронавируса Европа 10:41
Все новости