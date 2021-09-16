В школах Азербайджана появятся новые учебники - Институт образования
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2021/2022 учебном году предусмотрено использование новых учебников по азербайджанскому языку и математике для учащихся I и II классов школ.
Об этом сказал директор Института образования Руфат Азизов, сообщает в четверг Trend.
По его словам, институт занимался подготовкой новых учебников на протяжении последних нескольких лет.
"Будет проведено пилотное тестирование учебников для III и IV классов. Через два года они будут напечатаны массовым тиражом. Также в этом учебном году впервые в V классах 132 школ учащиеся будут заниматься по учебнику "Естествознание". В будущем преподавать по нему планируется и в VI классах", - сказал Азизов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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