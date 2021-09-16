В Азербайджане родителям запретят входить в здания школ - минобразования
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане родителям запретят входить в здания школ.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал консультант отдела организации и управления общим образованием министерства образования Эльчин Керимов.
По его словам, в школах будет обеспечено соблюдение учащимися социальной дистанции и правил гигиены.
"Учеников с температурой тела выше 37,1 градуса не будут пропускать в здания школ. Также ведутся обсуждения в связи с подготовкой правил по обеспечению социальной дистанции в школах с высокой плотностью учащихся", - сказал Керимов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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