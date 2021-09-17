Армяне пытались увезти из Азыхской пещеры 90 ящиков с археологическими находками - АН Азербайджана

АГДАМ /Trend/ - Армяне пытались увезти из Азыхской пещеры 90 ящиков с археологическими находками.

Об этом сказал в пятницу Карабахскому бюро Trend вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли.

Он сообщил, что экспедиция Института истории НАНА занимается археологическими раскопками на территории древнего поселения Узерликтепе в Агдаме.

"Точный список памятников в Агдаме еще не подготовлен. В Карабахе уничтожены все памятники, за исключением одного - двух религиозных. А неразрушенные были осквернены. Ни одна воюющая страна в мире не допускала такого варварства. Это качество характерно именно для армян.

Недавно группа сотрудников НАНА посетила Азыхскую пещеру. Армяне совместно с зарубежными учеными проводили там исследования. Но они не смогли забрать археологические находки, обнаруженные в пещере. После окончания войны наши сотрудники отправились в Азыхскую пещеру и привезли оттуда 90 ящиков с археологическими находками, которые армяне хотели забрать с собой. Кроме того, выяснилось, что наши военнослужащие видели такие ящики в селах около Азыхской пещеры. Нам сообщили об этом. Мы доставили в НАНА и эти ящики", - сказал Габиббейли.

Он добавил, что азербайджанские ученые приступили к археологическим раскопкам в Карабахе.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)