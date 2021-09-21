Госслужба автотранспорта Азербайджана предупредила водителей автобусов, не прошедших вакцинацию

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с первого октября водители автобусов, не прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, не будут допущены к работе.

Об этом сказала во вторник Trend заведующая отделом по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, в приложении к постановлению Кабмина за №229 от 26 июля 2021 года говорится о том, что к сферам деятельности и услуг, работники которых должны иметь COVID-паспорт, сертификат иммунитета или сертификат о противопоказании к вакцинации, относятся грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, включая услуги такси. То есть данный пункт относится и к водителям автобусов.

"Поэтому мы предупредили всех перевозчиков, поскольку водители являются их работниками. Если с первого октября будут выявлены водители, не имеющие указанных документов о вакцинации, то они не будут допущены к работе", - сказала Аллахъярова.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)