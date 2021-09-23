Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 17-19, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75, днем - 45-50 процентов.

Завтра в ряде регионов Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 23-27, в горах ночью - 6-11, днем - 12-17 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)