На одной из станций метро Баку открылась фотовыставка, посвященная Карабаху

БАКУ /Trend/ - В переходах станции метро «Гянджлик» в Баку открылась фотовыставка под названием Könlüm keçir Qarabağdan, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что на выставке представлены 92 уникальные фотографии, которые в основном принадлежат Национальному архивному управлению Азербайджана.

«Выставка фотографий знакомит граждан с культурно-историческим наследием Карабаха и Восточного Зангезура. Здесь также экспонируются фотографии, рассказывающие о поездках общенационального лидера Гейдара Алиева в Шушу, реализованных культурно-исторических проектах, таких как открытие железной дороги Агдам-Ханкенди», - сказал Мамедов.

По его словам, в рамках выставки демонстрируются специальные стенды со снимками, посвященными крепости города Шуша, аскеранской крепости и агдамской крепости «Шахбулаг».

Глава пресс-службы также сообщил, что каждый стенд оснащен QR кодом, который дает возможность ознакомиться с выставкой дистанционно через мобильные устройства.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)