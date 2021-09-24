В Имишлинском районе утилизировали непригодное к употреблению мясо крупного рогатого скота

БАКУ /Trend/ - В Имишлинском районе было обнаружено и утилизировано непригодное к употреблению мясо крупного рогатого скота.

В ходе рейда сотрудников Агентства пищевой безопасности и МВД Азербайджана в Имишлинском районе в автомобиле, принадлежащем местному жителю, обнаружено 120 килограммов мяса крупного рогатого скота, не прошедшего ветеринарную экспертизу.

При осмотре продукции было установлено, что по органолептическим свойствам она не отвечает требованиям нормативно-правовых актов. Для проведения анализов были взяты пробы, которые затем исследовали в лаборатории Института пищевой безопасности.

Экспертиза установила, что мясо является непригодным к употреблению. Исходя из этого, оно было утилизировано в соответствии с требованиями законодательства.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)