Завтра в Баку будет дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра утром в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами проливные, которые прекратятся днем. Порывистый северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18, днем - 19-22, в Баку ночью - 16-18, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90, днем - 55-60 процентов.

Завтра в ряде районов Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в северо-восточных районах - ливни, град, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17, днем - 21-25, в горах ночью - 4-7, днем - 9-14 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)