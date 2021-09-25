В Азербайджане выявлено еще 1 099 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 404 человека (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 1 099 случаев заражения коронавирусом, 2 404 человека вылечились, 18 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 479 814 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 449 047 человек вылечились, 6 433 - скончались, число активных больных составляет 24 334.

За прошедшие сутки в стране проведены 12 274 теста на COVID-19, а за весь период пандемии - 4 814 503.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)