БАКУ /Trend/ - 26 сентября по состоянию на 12:00 в Азербайджане продолжали наблюдаться нестабильные погодные условия: молнии, местами проливные дожди, сильный северо-западный ветер, а в высокогорных районах – ​​снег, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Количество выпавших осадков составило: в Грызе (Гудялчай) – 26 мм, Тенгеалты (Валвалачай) – 20 мм, Шабране (Гилгилчай) – 13 мм, Исмаиллы – 11 мм, Алтыагадже – 9 мм, Гедабеке, Халтане – 8 мм, Лазе – 7 мм, Губе – 6 мм, Хармидорчае – 5 мм, Габале – 4 мм, Исмаиллы, Шамахе, Гёйчае, Гусаре – 3 мм, Хыналыге, Кюрдамире, Хачмазе, Гобустане – 2 мм, Шеки, Гейгеле, Огузе, Кишчае (Шеки), Тертере, Мингячевире, Евлахе, Зердабе, Сальяне, Сабирабаде, Гаджигабуле, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре – до 1 мм.

Что касается Баку и Абшеронского полуострова, то в Маштаге выпал 21 мм осадков (93% месячной нормы), Баку – 12 мм (70% месячной нормы), Сумгайыте – 8 мм (44% месячной нормы), Пираллахи – 6 мм (41% месячной нормы).

В результате дождя повысился уровень воды в реках Гильгилчай (Шабран) и Хармидорчай (Халтан).

Первый снег выпал в поселках Хыналыг (Губа), Лаза (Гусар), горных участках Гедабека, на горах Кяпаз, Гошгар, Шахдаг. Высота снежного покрова на Шахдаге достигла 1 сантиметра.

Дул сильный северо-западный ветер. В Тертере скорость ветра достигала 28 м/с, Агдаме – 26 м/с, Гяндже – 25 м/с, Бейлагане, Гёйчае, Нафталане – 24 м/с, Хыналыге, Дашкесане – 23 м/с, Барде, Хачмазе – 22 м/с, Набрани, Товузе, Евлахе – 20 м/с, Мингячевире – 18 м/с, Сабирабаде – 17 м/с, Лянкяране, Халтане, Шеки – 15 м/с.

Скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове: на Нефтяных камнях – 32 м/с, в Маштаге – 28 м/с, на острове Чилов – 27 м/с, в Баку, Пираллахи – 25 м/с, на острове Гум – 20 м/с, в Сумгайыте – 19 м/с. Высота волн в Каспийском море достигала 4,6 метра.

Нестабильные погодные условия в стране продлятся до полудня, после чего ожидается постепенное прекращение дождя, а 27 сентября погода будет в основном без осадков.