Сегодня в 12:00 на всей территории Азербайджана будет приостановлено движение транспорта

БАКУ /Trend/ - В 12:00 27 сентября на всей территории Азербайджана будет приостановлено движение транспорта в связи с отмечаемым в нашей стране Днем памяти, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

В 12:00 минутой молчания будет почтена память шехидов Отечественной войны.

Азербайджанский народ чтит светлую память шехидов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)