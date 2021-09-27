Улицы и проспекты Баку в День памяти украшены азербайджанскими флагами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, которые героически сражались во время 44-дневной Отечественной войны и водрузили азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях, а также к памяти шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти.

Как передает в понедельник Trend, в этот день проспекты и улицы Баку украшены азербайджанскими флагами.

Отметим, что День памяти в Азербайджане ежегодно отмечается в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от второго декабря 2020 года.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)