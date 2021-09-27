Горские евреи в Губе почтили светлую память шехидов

БАКУ /Trend/ - Проживающие в Губе горские евреи почтили светлую память сынов Азербайджана, отдавших свои жизни во имя независимости и территориальной целостности Родины, сообщает в понедельник Trend.

27 сентября - в День памяти в синагоге "Гиялки" в поселке Красная Слобода прошла церемония поминовения шехидов.

Представители религиозной общины горских евреев прочли молитвы за упокой душ шехидов, почтили их память.

На мероприятии было отмечено, что Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной Отечественной войне, положив конец армянской оккупации.

Каждый день этой войны вошел в историю Азербайджана. Одержав победу, азербайджанская армия доказала, что является самой сильной в Кавказском регионе.

Представитель главы Исполнительной власти Губинского района по административно-территориальному округу Красная Слобода Тельман Мухайлов отметил, что во время Отечественной войны азербайджанский народ, в том числе представители всех национальностей, тесно сплотившись вокруг Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, сражался с противником.

«Горские евреи всегда готовы воевать и отдавать жизни во имя родного Азербайджана. Еще во время первой Карабахской войны этнический еврей - Национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов, героически сражаясь во имя освобождения азербайджанских земель, стал шехидом. Во время Отечественной войны его последователи проявили героизм, разгромив врага», - отметил Мухайлов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)