Здание Центра Гейдара Алиева освещено цветами флага Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 27 сентября – Дня памяти на здание Центра Гейдара Алиева в Баку спроецированы цвета Государственного флага Азербайджана.

Trend представляет вашему вниманию фото здания Центра.

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от второго декабря 2020 года в знак глубокого уважения к памяти солдат и офицеров, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается как День памяти.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)