БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT учредил единовременную денежную премию для поступивших в вузы членов семей шехидов и инвалидов войны.

Как сообщили в среду Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальными инновациям при Президенте Азербайджана, Фонд YAŞAT учредил для членов семей шехидов и военнослужащих, признанных инвалидами в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана и зачисленных в официально аккредитованные высшие учебные заведения в 2021/2022 учебном году, единовременную денежную премию в размере 2 000 манатов.

Эта единовременная денежная премия 29 сентября была вручена ряду студентов из вышеуказанных групп населения.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)