В Азербайджане предложено перечислять часть поступлений от штрафов в Фонд YAŞAT
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено перечислять в Фонд YAŞAT часть поступлений от финансовых санкций и штрафов, налагаемых налоговыми органами.
Как сообщает Trend, это предусматривает поправка в Налоговый кодекс, обсужденная в четверг на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Изменение предусматривает перечисление части средств, поступивших на счет министерства экономики от финансовых санкций и штрафов, наложенных налоговыми органами, на нужды государственного и общественного значения, а также в Фонд YAŞAT.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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