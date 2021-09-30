Для соцподдержки семей шехидов и участников войны в Азербайджане внесены изменения и дополнения в ряд законов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане после 44-дневной Отечественной войны с целью социальной поддержки семей шехидов и ветеранов внесены изменения и дополнения в 17 законов.

Об этом сказал в четверг председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев в ходе обсуждений на пленарном заседании парламента поправок в закон "Об увековечивании имени шехида и льготах семьям шехидов", сообщает Trend.

По его словам, вопросы социальной поддержки семей шехидов и участников войны всегда находятся в центре внимания Азербайджанского государства.

«Заботой государства окружены 30 тысяч человек из этой категории. Были организованы посещения 1 293 раненых военнослужащих, выслушаны их просьбы, связанные с насущными потребностями. 1 200 инвалидов войны обеспечены средствами реабилитации», - сказал Гулиев.

По словам депутата, обсуждаемые парламентом законопроекты являются продолжением социальной политики государства.

(Автор6 Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)